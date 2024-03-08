Нганну не хочет влюбляться в женщин и даже против случайных связей. «Я нигде не вижу мой типаж девушки»

37-летний звездный боец Франсис Нганну по-прежнему бездетный холостяк.

Он один живет в своем большом доме в Вегасе, не ходит на вечеринки и избегает подробных разговоров о личной жизни. Несколько лет назад Майк Тайсон на своем подкасте спросил его, много ли он тратит на женщин, на что Нганну (тогда уже чемпион UFC) ответил какую-то странность: «Когда будут деньги, тогда посмотрим».

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Такая реплика наводит на мысль, что дело тут в каких-то своеобразных взглядах, а не в деньгах, тем более что после боя с Фьюри деньги у Франсиса совершенно точно завелись (да и давно уже имелись). Но пары все равно нет. Чуть глубже эти взгляды стало возможно понять после недавнего интервью Нганну подкасту Pound 4 Pound with Kamaru & Henry, где он впервые открыто заговорил на эту тему.

Ведущим подкаста, бывшим чемпионам UFC Камару Усману (который давно дружит с Нгану) и Генри Сехудо, удалось выдернуть Франсиса на разговор о женщинах, и он неожиданно подробно высказался. Оказалось, что принципы у него и правда занятные: любовь он сравнивает с наркоманской болезнью, а на любые отношения смотрит с холодной рациональностью.

Источник: Соцсети

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Генри Сехудо: «Франсис, придет день, появится женщина, от которой ты потеряешь голову».

Франсис Нганну: «Надеюсь, такого не произойдет. Это нехорошая вещь. Тут надо разделять, любовь к семье, друзьям — это хорошо. Но любовь, когда я из-за кого-то теряю голову, — это совсем другое дело. Такая любовь вообще должна быть неприемлемой. Вот ты видел, наверное, часто наркоманов, которые сидят на кокаине или марихуане. Ты спрашиваешь их: “Зачем ты это делаешь?”, а они отвечает: “Тебе не понять”. И влюбленные отвечают то же самое».

Камару Усман: «Франсис — тот человек, который всегда контролирует себя, где бы он ни оказался. Я помню, когда мы с ним выбирались в город после наших боев, даже еще когда дрались в прелимах. Помню, мы были в Питтсбурге: я, Франсис, Али, кто-то из друзей. Мы просто сидели в кафе после боя, и Франсису было плевать, что там за телочки рядом, что за люди, что происходит — он ел сэндвич и [не смотрел ни на кого]».

Генри Сехудо: «Франсис, ты же статуя, 195 см, 120 кг мышц, как ты реагируешь, когда к тебе клеится горячая телочка?».

Франсис Нганну: «Горячая телочка — понятие относительное. Я выхожу куда-то, и я что-то не наблюдаю нигде никаких горячих телочек. Я не вижу мой типаж».

Генри Сехудо: «А какой твой типаж?».

Франсис Нганну: «Я не знаю. Разве это можно описать? Ты увидел ее, и подумал: “О, мое”. Для тебя она горячая. Но все равно, даже если она горячая, нравится тебе, нужно думать реалистично: что возможно, что невозможно. Иногда самый умный выход — даже если она тебе нравится — просто ничего не начинать. Даже тогда, когда мы были в Питтсбурге после боя Камару — мне на следующий день улетать, зачем что-то начинать? Я всегда определяюсь — я иду с кем-то до конца или нет? Если нет, то в чем смысл? Я уже не в том возрасте, чтобы знакомиться с девчонкой просто по приколу, просто потому, что я зависаю где-то, выбрался в город. Да и вообще мне до дома два часа езды, зачем мне где-то зависать? У меня нет времени на ужины, на все такое прочее. Даже если она мне нравится».