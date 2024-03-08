Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Первая лига
16:15
Нефтехимик
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ростов
Краснодар
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Оттава
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Айлендерс
27
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Ванкувер
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Баффало
42
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Торонто
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Эдмонтон
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сент-Луис
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Филадельфия
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Еврокубки
7.03
Марсель
Вильярреал
40
Футбол. Еврокубки
7.03
Бенфика
Рейнджерс
22
Футбол. Еврокубки
7.03
Фрайбург
Вест Хэм
10
Футбол. Еврокубки
7.03
Милан
Славия Пр
42
Футбол. Еврокубки
7.03
Серветт Ж
Виктория Пл
00
Футбол. Еврокубки
7.03
Юнион
Фенербахче
03
Футбол. Еврокубки
7.03
Динамо З
ПАОК
20
Футбол. Еврокубки
7.03
Маккаби Хайфа
Фиорентина
34
Все события
11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нганну не хочет влюбляться в женщин и даже против случайных связей. «Я нигде не вижу мой типаж девушки»

Интроверт-одиночка.

Источник: Reuters

37-летний звездный боец Франсис Нганну по-прежнему бездетный холостяк.

Он один живет в своем большом доме в Вегасе, не ходит на вечеринки и избегает подробных разговоров о личной жизни. Несколько лет назад Майк Тайсон на своем подкасте спросил его, много ли он тратит на женщин, на что Нганну (тогда уже чемпион UFC) ответил какую-то странность: «Когда будут деньги, тогда посмотрим».

Источник: Reuters
Читайте также
Мужская драка в женский день: Нганну и Джошуа сделают супершоу

Такая реплика наводит на мысль, что дело тут в каких-то своеобразных взглядах, а не в деньгах, тем более что после боя с Фьюри деньги у Франсиса совершенно точно завелись (да и давно уже имелись). Но пары все равно нет. Чуть глубже эти взгляды стало возможно понять после недавнего интервью Нганну подкасту Pound 4 Pound with Kamaru & Henry, где он впервые открыто заговорил на эту тему.

Ведущим подкаста, бывшим чемпионам UFC Камару Усману (который давно дружит с Нгану) и Генри Сехудо, удалось выдернуть Франсиса на разговор о женщинах, и он неожиданно подробно высказался. Оказалось, что принципы у него и правда занятные: любовь он сравнивает с наркоманской болезнью, а на любые отношения смотрит с холодной рациональностью.

Источник: Соцсети

***

Генри Сехудо: «Франсис, придет день, появится женщина, от которой ты потеряешь голову».

Франсис Нганну: «Надеюсь, такого не произойдет. Это нехорошая вещь. Тут надо разделять, любовь к семье, друзьям — это хорошо. Но любовь, когда я из-за кого-то теряю голову, — это совсем другое дело. Такая любовь вообще должна быть неприемлемой. Вот ты видел, наверное, часто наркоманов, которые сидят на кокаине или марихуане. Ты спрашиваешь их: “Зачем ты это делаешь?”, а они отвечает: “Тебе не понять”. И влюбленные отвечают то же самое».

Камару Усман: «Франсис — тот человек, который всегда контролирует себя, где бы он ни оказался. Я помню, когда мы с ним выбирались в город после наших боев, даже еще когда дрались в прелимах. Помню, мы были в Питтсбурге: я, Франсис, Али, кто-то из друзей. Мы просто сидели в кафе после боя, и Франсису было плевать, что там за телочки рядом, что за люди, что происходит — он ел сэндвич и [не смотрел ни на кого]».

Генри Сехудо: «Франсис, ты же статуя, 195 см, 120 кг мышц, как ты реагируешь, когда к тебе клеится горячая телочка?».

Франсис Нганну: «Горячая телочка — понятие относительное. Я выхожу куда-то, и я что-то не наблюдаю нигде никаких горячих телочек. Я не вижу мой типаж».

Источник: AFP 2023

Генри Сехудо: «А какой твой типаж?».

Франсис Нганну: «Я не знаю. Разве это можно описать? Ты увидел ее, и подумал: “О, мое”. Для тебя она горячая. Но все равно, даже если она горячая, нравится тебе, нужно думать реалистично: что возможно, что невозможно. Иногда самый умный выход — даже если она тебе нравится — просто ничего не начинать. Даже тогда, когда мы были в Питтсбурге после боя Камару — мне на следующий день улетать, зачем что-то начинать? Я всегда определяюсь — я иду с кем-то до конца или нет? Если нет, то в чем смысл? Я уже не в том возрасте, чтобы знакомиться с девчонкой просто по приколу, просто потому, что я зависаю где-то, выбрался в город. Да и вообще мне до дома два часа езды, зачем мне где-то зависать? У меня нет времени на ужины, на все такое прочее. Даже если она мне нравится».

Автор: Никита Горшенин

 Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта
Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь