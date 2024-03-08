Майк Тайсон объяснил, почему согласился на бой против Джейка Пола

«Я с нетерпением жду возможности выйти на ринг против Джейка Пола на стадионе в Техасе. За эти годы Джейк значительно вырос как боксер. Так что будет интересно посмотреть, что способности и амбиции “Малыша” смогут сделать с опытом и навыками величайшего боксера в истории. Будем считать, что круг замкнулся: я позволил Джейку Полу дебютировать в боксе в андеркарде моего боя против Роя Джонса, а теперь я планирую нокаутировать его», — заявил Тайсон в интервью Netflix.