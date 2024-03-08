Майк Тайсон объяснил, почему согласился на бой против Джейка Пола
Легендарный американский боксер Майк Тайсон отреагировал на объявление своего боя против популярного блогера Джейка Пола.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон отреагировал на объявление своего боя против популярного блогера Джейка Пола.
57-летний Тайсон и 27-летний Пол встретятся на ринге на стадионе в Техасе (США) 20 июля.
«Я с нетерпением жду возможности выйти на ринг против Джейка Пола на стадионе в Техасе. За эти годы Джейк значительно вырос как боксер. Так что будет интересно посмотреть, что способности и амбиции “Малыша” смогут сделать с опытом и навыками величайшего боксера в истории. Будем считать, что круг замкнулся: я позволил Джейку Полу дебютировать в боксе в андеркарде моего боя против Роя Джонса, а теперь я планирую нокаутировать его», — заявил Тайсон в интервью Netflix.