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18:22 (мск), источник: Sport24

Майк Тайсон объяснил, почему согласился на бой против Джейка Пола

Легендарный американский боксер Майк Тайсон отреагировал на объявление своего боя против популярного блогера Джейка Пола.

57-летний Тайсон и 27-летний Пол встретятся на ринге на стадионе в Техасе (США) 20 июля.

«Я с нетерпением жду возможности выйти на ринг против Джейка Пола на стадионе в Техасе. За эти годы Джейк значительно вырос как боксер. Так что будет интересно посмотреть, что способности и амбиции “Малыша” смогут сделать с опытом и навыками величайшего боксера в истории. Будем считать, что круг замкнулся: я позволил Джейку Полу дебютировать в боксе в андеркарде моего боя против Роя Джонса, а теперь я планирую нокаутировать его», — заявил Тайсон в интервью Netflix.

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