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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан показал 100-процентный результат в отборе на ОИ-2024

Сегодня, 8 марта, от Казахстана выступили четыре боксера на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В женской сетке Наталья Богданова (до 66 килограммов) провела первый бой на турнире. Она перебоксировала аргентинку Лорену Соледад Бальбуэну и вышла в ⅛ финала.

Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) поддержала почин Богдановой, выиграв уверенно у Клаудии Тотовой из Чехии. Как итог, Алуа пробилась в ⅛ финала.

Что касается мужской сетки, то тут обошлось без сенсаций. Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) на классе перебил тоголезца Преву Падабади и вышел в ⅛ финала. Стоит отметить, что африканец не боялся идти в размен и пытался решить исход боя одним ударом, но казахстанец умело оборонялся и не позволил тому добиться своей цели.

Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов) встречался против тайца Саравута Суктета, и первый раунд завершился не в пользу Казахского Ломаченко. Тем не менее в последующих раундах он не только выровнял бой, но и вырвал победу, по сути, избежав громкого фиаско.

Таким образом, в шестой соревновательный день в Италии Казахстан показал 100-процентный результат: четыре боя — четыре победы.

9 марта от Казахстана выступят следующие боксеры:

  • 18:15 — 75 кг. Валентина Хальзова — Бусра Исилдар (Турция);
  • 23:45 — 66 кг. Наталья Богданова — Анета Ригельска (Польша);
  • 01:15 — 92 кг. Айбек Оралбай — Хулио Сесар Кастильо Торрес (Эквадор).

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