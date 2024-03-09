Судья поторопился, но лишь спас здоровье Курбанову. Россиянин был очень плох

В главном карде турнира по профессиональному боксу в Саудовской Аравии зрители увидели бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между россиянином Магомедом Курбановым и узбекским боксёром Исраилом Мадримовым.

Бывший абсолютный чемпион мира в дивизионе Джермелл Чарло уже давно не выступал в своём весе: свой последний бой он провёл против Сауля Альвареса, поднявшись на две категории. Боксёрские организации начали лишать Чарло поясов, так как Джермелл не проводил защиты. Титул WBA стал вакантным, и на него претендовали два непобеждённых боксёра.

Магомед Курбанов выступает в профессионалах с 2015 года. В целом его карьера неразрывно связана с Екатеринбургом, где он начинал боксировать и провёл большинство своих поединков. В последние годы у Магомеда была вполне серьёзная оппозиция. Так, Курбанов победил экс-чемпиона мира из Англии Лиама Смита, следом одолел ещё одного экс-чемпиона мира Патрика Тейшейру, а в последнем поединке одолел мощного француза Мишеля Соро. Курбанов уже должен был боксировать за титул чемпиона мира: в 2019 году был объявлен поединок за вакантный пояс WBA между Магомедом и Соро, но тогда россиянин не смог вылететь в Париж из-за проблем с визой. Спустя пять лет Курбанов, имеющий внушительный рекорд 25−0, впервые выступил за пределами России, получив ещё один титульный шанс.

В соперниках был непобеждённый узбек Исраил Мадримов. В отличие от Курбанова, у Исраила была внушительная любительская карьера, за время которой он стал чемпионом Азии. В профессионалах он дебютировал в 2018 году, постепенно набирал обороты и стал одним из топовых боксёров своего дивизиона. Всего на профессиональном ринге Мадримов провёл 10 боёв, в девяти одержал победы, а один завершил вничью.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-68314737&hd=2&id=456243199&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мадримов с первых секунд боя начал оказывать давление, старался занимать центр ринга и работать первым номером. Но на старте поединка боксёры присматривались друг к другу. Исраил работал по корпусу, Магомед отвечал мощными одиночными ударами, вкладываясь в каждый из них. Было видно напряжение, оба боксёра понимали, что на кону стоит титул чемпиона мира. Исраил оказывал давление, неплохо попадал двойками, Курбанов старался отвечать на каждую атаку соперника.

К третьему раунду боксёры стали больше раскрываться. Мадримов по-прежнему работал первым номером, выглядел быстрее и диктовал ход поединка. Магомед искал моменты, старался проваливать соперника и отвечать мощными ударами. Исраил особое внимание уделял именно ударам по корпусу, стараясь замедлить соперника.

В пятом раунде Исраил хорошо зацепил россиянина двойкой, после чего Магомед стал прижиматься к канатам. Курбанов показывал сопернику, что он в порядке, а Исраил продолжал атаковать. Мадримов выбрасывал мощные серии, и россиянину приходилось всё сложнее. Исраилу удалось выбросить несколько мощных оверхендов, которые пришлись в цель. Курбанов перекрылся в глухой защите, Мадримов продолжил выбрасывать удары, и рефери вмешался в поединок. Возможно, остановка была ранняя, так как Магомед, казалось, готов был продолжать бой, но у судьи было на это своё мнение. Рефери зафиксировал победу Исраила Мадримова, который стал новым чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе.