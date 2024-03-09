Джошуа разгромил Нганну. Бой закончился страшнейшим нокаутом

Бой с Энтони Джошуа должен был окончательно прояснить, на что Франсис Нганну способен в боксе. В октябре бывший чемпион UFC боксировал с Тайсоном Фьюри. Тогда он проиграл, но дал чемпиону мира конкурентный бой. Мало того, что продержался все 10 раундов, но и отправил Фьюри в нокдаун. Еще и концовку забрал. Несмотря на поражение, акции Нганну сильно выросли, и следующий боксерский бой он получил быстро. И вновь с топовым соперником.

Конечно, экс-чемпион мира Джошуа считался фаворитом, но Нганну зашел в ринг как человек, который может как минимум уронить. Однако Франсис проиграл вообще без шансов. Нокдаун случился уже в первом раунде — Джошуа достал камерунца правым прямым, и тот отлетел к канатам. Нганну упал после первого же плотного удара — при том, что в ММА не падал никогда (и в бою с Фьюри тоже).

Энтони действовал осторожно, не махая руками зря, — бил точечно. Развязка наступила во втором раунде. Сначала — нокдаун (снова сработала правая). Нганну поднялся, будто не совсем понимая, что происходит, и опять пропустил мощнейший правый прямой. Ноги подкосились, гигант рухнул без сознания, медики бросились на подмогу. Глухой, страшный нокаут.

Джошуа победил очень легко. Нганну был больше похож не на боксера, а на культуриста, который сделал несколько боксерских тренировок и решил зайти в ринг. Кошмарно медленный, не понимающий бокс, боящийся рисковать… Загадка, почему Фьюри, боксер более скоростной и более вариативный, чем Джошуа, так и не смог удосрочить Нганну — даже потрясти не смог. Фьюри, кстати, присутствовал в зале. И смотрел бой с не очень довольным видом. 18 мая здесь же, в Эр-Рияде, он должен боксировать с Александром Усиком.

Возможно, Нганну захочет выступать по боксу и дальше. Из потенциально денежных вариантов (а вряд ли его интересуют другие) остались разве что Деонтей Уайлдер и реванш с Фьюри. Уайлдер — это опасно для здоровья, а реванш с Фьюри… да кому нужен этот реванш после такого жестокого поражения? Вообще — а за что теперь, во всяком случае на данном этапе, платить большие деньги боксеру Нганну?

По логике, Нганну следует вернуться в ММА. У него уже есть подписанный контракт с PFL, и даже соперник уже ясен — огромный бразилец Ренан Феррейра (кстати, тяжело бьющий). Авторитет Франсиса подорван. Понятно, что он проиграл не джорнимену, а Джошуа, большой звезде. Но мир единоборств таков, что аура — будь то непобежденного бойца, будь то человека с самой крепкой головой, будь то нокаутера (короче говоря, «самого опасного человека на Земле») — важна чрезвычайно. Нганну рискнул и попробовал себя в другом спорте, причем в боях с лучшими, но теперь этой ауры крушителя всего и вся, человека поразительной стойкости с бетонной головой у него больше нет — и не будет. Но есть у единоборств и другая особенность — если одно жестокое поражение может загнать глубоко в землю, то яркая победа — высоко поднять. Условно: если Нганну нокаутирует Феррейру в своем брутальном стиле, разговоры о боксе, о бое с Уайлдером и больших гонорарах начнутся заново.

Но есть большие сомнения, что в ММА мы увидим прежнего Нганну — того, который выходил в клетку и уничтожал (как с Розенструйком), съедая даже самые жесткие удары (как с Миочичем). Два тяжелых нокдауна и страшный нокаут — это не может пройти бесследно. Плюс Франсису уже 37, что немало даже для тяжелого веса.

Напоследок же — похвала, ибо Нганну ее заслужил.

Франсис выполнил главную задачу — хорошо заработал: за два боя — точно не меньше, чем он получил бы в UFC за четыре поединка. Ментально победил самого авторитарного босса в единоборствах — Дану Уайта, пойдя своим путем, показав себя волевым и свободным человеком. Наконец, давайте вспомним, кем Нганну был еще 12 лет назад. Тогда он жил в африканской деревне и задумывал побег в Европу. Все получилось, и теперь он зарабатывает миллионы, дерется с лучшими боксерами мира — о чем мечтал. Именно о боксе он мечтал, а не об ММА.