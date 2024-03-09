Джошуа: Сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьется успеха
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.
Их поединок стал главным событием боксерского вечера в Саудовской Аравии. Бой завершился во втором раунде после того, как Джошуа нокаутировал Нганну. Перед нокаутом Нганну дважды побывал в нокдауне.
«Когда я увидел поединок между Нганну с Фьюри, понял, что этот парень умеет драться. Я сказал себе: “Хочу встретиться с ним”. Он вдохновляет людей, он великий чемпион.
Он проиграл, но у него большой потенциал. Думаю, что он сможет вернуться. Я сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьется успеха», — сказал Джошуа после боя.