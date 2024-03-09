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11:26 (мск), источник: Sport24

Джошуа: Сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьется успеха

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.

Источник: Reuters

Их поединок стал главным событием боксерского вечера в Саудовской Аравии. Бой завершился во втором раунде после того, как Джошуа нокаутировал Нганну. Перед нокаутом Нганну дважды побывал в нокдауне.

«Когда я увидел поединок между Нганну с Фьюри, понял, что этот парень умеет драться. Я сказал себе: “Хочу встретиться с ним”. Он вдохновляет людей, он великий чемпион.

Он проиграл, но у него большой потенциал. Думаю, что он сможет вернуться. Я сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьется успеха», — сказал Джошуа после боя.

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