Джошуа: Сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьется успеха

Их поединок стал главным событием боксерского вечера в Саудовской Аравии. Бой завершился во втором раунде после того, как Джошуа нокаутировал Нганну. Перед нокаутом Нганну дважды побывал в нокдауне.

«Когда я увидел поединок между Нганну с Фьюри, понял, что этот парень умеет драться. Я сказал себе: “Хочу встретиться с ним”. Он вдохновляет людей, он великий чемпион.



Он проиграл, но у него большой потенциал. Думаю, что он сможет вернуться. Я сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьется успеха», — сказал Джошуа после боя.