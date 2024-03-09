Боксер Джонсон считает, что в США все взбесились от интервью Путина Карлсону

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным взбесило всех в США. Такое мнение ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи высказал получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон.

«Думаю, что это было хорошее интервью, — сказал Джонсон. — Не так много людей приезжают сюда, чтобы провести интервью с верховным главнокомандующим. Это был блестящий ход. Потому что все в Америке взбесились от этого. Это именно то, что сделало интервью таким крутым. Он выбесил CNN, CBS, FOX — каждый новостной канал. Все были поражены, что он взял и сделал это. Шах и мат. Это было круто».

«Вот почему его будут смотреть чаще и больше, потому что в Америке все негативно отзываются о том, что он приехал сюда. Из-за всех этих отзывов я залез на YouTube, чтобы найти и посмотреть это интервью. Это было очень круто с его стороны — сделать это интервью, а все, что говорят в Америке про интервью, — это какое-то хулиганство. Все, что сказал Путин в интервью, — это на миллиард процентов в точку. У него были ответы на все. Карлсон так ведет интервью, что он пытается заманить тебя в ловушку вопросами. Но не Путина», — добавил Джонсон.

Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной цели интервью — прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным — Путин этой беседой добился.