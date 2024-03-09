Казахстан потерял очередную лицензию в боксе на Олимпиаду-2024

Богданова на стадии ⅛ финала в весовой категории до 66 килограмм противостояла полячке Анете Ригельска. Победа раздельным решением судей осталась за представительницей Польши. Ранее Валентина Хальзова вышла в четвертьфинал турнира и продолжит борьбу за лицензию на Олимпийские игры-2024.

Добавим, что сегодня, на том же турнире в Италии, в ночь с 9 на 10 марта казахстанский супертяжеловес Айбек Оралбай подерется с эквадорцем Хулио Сесаром Кастильо Торресом. Бой Оралбая ориентировочно начнется в 01:15 по казахстанскому времени.