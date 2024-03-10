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00:25 (мск), источник: Sport24

Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение от Энтони Джошуа

Камерунский боец Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение от британца Энтони Джошуа в боксерском поединке.

Источник: Reuters

Вчера ночью Джошуа отправил Нганну в нокаут во втором раунде.

«Простите, ребята, я всех вас подвел. Сегодня для меня был плохой день на работе. Но завтра будет другой день. Спасибо за вашу любовь», — написал Нганну в социальных сетях.

Теперь Энтони Джошуа должен провести бой с победителем поединка Александр Усик — Тайсон Фьюри, который состоится 18 мая.

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