Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение от Энтони Джошуа
Камерунский боец Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение от британца Энтони Джошуа в боксерском поединке.
Камерунский боец Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение от британца Энтони Джошуа в боксерском поединке.
Вчера ночью Джошуа отправил Нганну в нокаут во втором раунде.
«Простите, ребята, я всех вас подвел. Сегодня для меня был плохой день на работе. Но завтра будет другой день. Спасибо за вашу любовь», — написал Нганну в социальных сетях.
Теперь Энтони Джошуа должен провести бой с победителем поединка Александр Усик — Тайсон Фьюри, который состоится 18 мая.