Капитан сборной Казахстана по боксу приблизился к олимпийской лицензии
Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов провел бой ⅛ финала на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов провел бой ⅛ финала на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в весовой категории до 71 килограмма был Байрамдурды Нурмухаммедов из Туркменистана. Поединок завершился победой Шымбергенова раздельным решением судей — 3:2.
Таким образом, капитан сборной Казахстана вышел в ¼ финала. Для того, чтобы завоевать лицензию, на текущем турнире у мужчин нужно дойти до полуфинала.
Отметим, что в предыдущих боях Шымбергенов одержал победу над финном Сэм Моровати в 1/32 финала, а в 1/16 финала он одолел поляка Дамиана Дуркача.
Напомним, что Шымбергенов является чемпионом мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан).