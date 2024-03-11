Капитан сборной Казахстана по боксу приблизился к олимпийской лицензии

Источник: Соцсети

Его соперником в весовой категории до 71 килограмма был Байрамдурды Нурмухаммедов из Туркменистана. Поединок завершился победой Шымбергенова раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, капитан сборной Казахстана вышел в ¼ финала. Для того, чтобы завоевать лицензию, на текущем турнире у мужчин нужно дойти до полуфинала.

Отметим, что в предыдущих боях Шымбергенов одержал победу над финном Сэм Моровати в 1/32 финала, а в 1/16 финала он одолел поляка Дамиана Дуркача.