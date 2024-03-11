Казахский боксер завоевал для Узбекистана лицензию на Олимпиаду-2024

Источник: IBA

Это произошло на квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), где в ¼ финала весовой категории до 63,5 килограмма Абдуллаев победил Алексея Сендрика из Сербии со счетом 3:1. При этом по ходу боя рефери снял очко с узбекского боксера.

Таким образом, Абдуллаев вышел в полуфинал и стал обладателем путевки в Париж-2024.

Для Узбекистана эта пятая лицензия на ОИ.

Абдуллаев является чемпионом мира 2023 года, который прошел в Ташкенте. Также он выиграл чемпионат Азии-2022 в Аммане (Иордания).