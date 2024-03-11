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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Казахский боксер завоевал для Узбекистана лицензию на Олимпиаду-2024

Этнический казах Руслан Абдуллаев, выступающий за сборную Узбекистана по боксу, завоевал лицензию на предстоящие Олимпийские игры-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

Источник: IBA

Это произошло на квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), где в ¼ финала весовой категории до 63,5 килограмма Абдуллаев победил Алексея Сендрика из Сербии со счетом 3:1. При этом по ходу боя рефери снял очко с узбекского боксера.

Таким образом, Абдуллаев вышел в полуфинал и стал обладателем путевки в Париж-2024.

Для Узбекистана эта пятая лицензия на ОИ.

Абдуллаев является чемпионом мира 2023 года, который прошел в Ташкенте. Также он выиграл чемпионат Азии-2022 в Аммане (Иордания).

Абдуллаев — несколько лет назад он приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли и он уехал обратно в Узбекистан.

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