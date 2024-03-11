Казахстан с разгромом завоевал лицензию по боксу на Олимпиаду-2024

Его соперником в весовой категории до 92 килограммов был американец Джамар Талли (США). Поединок завершился в пользу казахстанца единогласным решением судей — 5:0. Таким образом, Оралбай принес Казахстану третью боксерскую лицензию на Олимпиаду-2024. Ранее это сделали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Напомним, что сегодня, 11 марта на ринг выйдут еще шесть казахстанцев. В рамках дневной сессии Валентина Хальзова, выступающая в весе до 75 килограммов сразится с Синди Нгамбой из Великобритании. Бой начнется в 19:30 по времени Астаны.