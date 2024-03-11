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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан с разгромом завоевал лицензию по боксу на Олимпиаду-2024

Казахстанец Айбек Оралбай провел четвертьфинальный бой на лицензионном олимпийском турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Его соперником в весовой категории до 92 килограммов был американец Джамар Талли (США). Поединок завершился в пользу казахстанца единогласным решением судей — 5:0. Таким образом, Оралбай принес Казахстану третью боксерскую лицензию на Олимпиаду-2024. Ранее это сделали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Напомним, что сегодня, 11 марта на ринг выйдут еще шесть казахстанцев. В рамках дневной сессии Валентина Хальзова, выступающая в весе до 75 килограммов сразится с Синди Нгамбой из Великобритании. Бой начнется в 19:30 по времени Астаны.

Расписание вечерней сессии:

23:00 — 50 кг. Алуа Балкибекова — Карина Макси Клецер (Германия);

00:00 — 51 кг. Сакен Бибосынов — Киаран Макдональд (Великобритания);

00:30 — 57 кг. Махмуд Сабырхан — Асрор Вохидов (Таджикистан);

00:45 — 71 кг. Асланбек Шымбергенов — Сархан Алиев (Азербайджан);

01:30 — 80 кг. Нурбек Оралбай — Келин Кессиди (Ирландия).

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