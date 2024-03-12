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03:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан забрал седьмую лицензию в боксе на Олимпиаду-2024

Казахстанец Нурбек Оралбай провел бой ¼ финала лицензионного олимпийского турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В весе до 80 килограммов Оралбай противостоял сопернику из Ирландии Келину Кессиди. Бой завершился победой казахстанца раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, Оралбай завоевал олимпийскую лицензию.

Ранее путевки на Олимпиаду в Париж завоевали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

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