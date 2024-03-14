Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду

«Наши успехи связаны, прежде всего, с неустанной работой тренеров и самих боксеров. При этом мы были сплоченной, единой командой, где также свою роль сыграли научная группа, медицинский состав, НОК. Это оказало положительное влияние. Это наше единство. А еще болельщики, наставления старейшин. Я всегда ставил единство на первое место. В своих интервью я часто говорю, что неприступной крепости не бывает, если есть сплоченность», — приводит слова Айтжанова Olympic.kz.