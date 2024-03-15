Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024

«Сборная Казахстана по боксу начала тренировочный сбор в Шымкенте. На недельное заседание тренерского совета также собрались боксеры, принимавшие участие в лицензионном турнире, проходившем в Италии. Боксеры, принявшие участие в лицензионном турнире, сегодня прибыли на спортивную базу “Алматау”. После этой встречи, которая пройдет с целью восстановления и реабилитации, часть боксеров отправится в Баку (Азербайджан), а другая часть — в Каунас (Литва). Дополнительно объявим список боксеров, участвующих в международных турнирах в Баку и Каунасе», — пишет пресс-служба КФБ.