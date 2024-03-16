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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Шокирующей концовкой завершился титульный бой Елеусинова с «Наследником Головкина»

Казахстанский боксер первого среднего веса Даурен Елеусинов (11−3−1, 10 КО) выступил на вечере бокса в Нью-Йорке (США), сообщает Vesti.kz.

Источник: AP 2023

В главном бою события за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas он сразился с непобежденным ирландцем Каллумом Уолшем (9−0, 7 КО) по прозвищу «Король». Этот поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился победой Уолша техническим нокаутом в девятом.

Таким образом, Уолш одержал десятую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Елеусинов потерпел четвертое поражение на профи-ринге.

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К слову, свой последний до этого бой Елеусинов провел в октябре 2023 года в Стамбуле (Турция), где уступил раздельным судейским решением Пиусу Мпенде (9−2, 4 КО) из Танзании.

Уолш, продвижением которого занимается бывший промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер, в ноябре на Madison Square Garden Theater единогласным решением судей победил американца Исмаэля Вильярреала (13−2, 9 КО). При этом Леффлер смело назвал своего подопечного — наследником GGG.

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