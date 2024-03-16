Шокирующей концовкой завершился титульный бой Елеусинова с «Наследником Головкина»

В главном бою события за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas он сразился с непобежденным ирландцем Каллумом Уолшем (9−0, 7 КО) по прозвищу «Король». Этот поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился победой Уолша техническим нокаутом в девятом.

Таким образом, Уолш одержал десятую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Елеусинов потерпел четвертое поражение на профи-ринге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240794&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, свой последний до этого бой Елеусинов провел в октябре 2023 года в Стамбуле (Турция), где уступил раздельным судейским решением Пиусу Мпенде (9−2, 4 КО) из Танзании.