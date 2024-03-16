Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Реал
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лутон Таун
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дармштадт
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хайденхайм
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вольфсбург
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Торино
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
Трактор
14
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Страсбур
Хоккей. НХЛ
19:30
Айлендерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Баффало
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
10
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
17.03
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
17.03
Бостон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари
Монреаль
Хоккей. НХЛ
17.03
Коламбус
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
17.03
Торонто
Каролина
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
17.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
17.03
Сиэтл
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
17.03
Эдмонтон
Колорадо
Все события
18:04 (мск), источник: Sport24

Тайсон Фьюри: «Александр Усик — убийца британцев»

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о своем ближайшем сопернике, украинце Александре Усике.

Тайсон Фьюри: «Александр Усик — убийца британцев» | Источник: Sport24

Фьюри и Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.

— Усик — убийца британцев на данный момент, не правда ли? Он разобрался с Дюбуа, Чисорой, Энтони Джошуа. Единственный, кто стоит на его пути, чтобы не дать ему получить полный контроль над Европой — Цыганский король.

— Ты уже побеждал украинцев раньше.

— А ты помнишь последнего украинца, перебившего всех британцев?

— Да, Владимир (Кличко — прим. Sport24).

— Владимир, и никто не мог его победить, и они отправили Цыганского короля, отправили ему «пушечное мясо». Я видел его бои, там было «пушечное мясо». И я, молодой боксер, ушел с ринга со всеми поясами, и я делал это снова, снова и снова.

— Ты думаешь, что уничтожишь Александра?

— Да, — заявил Фьюри в интервью Box Nation.

Тайсон Фьюри провел 35 боев в профессиональном боксе и одержал 34 победы (1 ничья). На счету Александра Усика 21 выигрыш в 21 поединке.

 Популярная блогерша на отдыхе поиздевалась над россиянами: «За свою зарплату вы такое не увидите»
Актриса Анфиса Черных восприняла слова президента России Путина буквально и реально встала на лыжи
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь