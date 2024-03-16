Тайсон Фьюри: «Александр Усик — убийца британцев» | Источник: Sport24

Фьюри и Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.

— Усик — убийца британцев на данный момент, не правда ли? Он разобрался с Дюбуа, Чисорой, Энтони Джошуа. Единственный, кто стоит на его пути, чтобы не дать ему получить полный контроль над Европой — Цыганский король.

— Ты уже побеждал украинцев раньше.

— А ты помнишь последнего украинца, перебившего всех британцев?

— Да, Владимир (Кличко — прим. Sport24).

— Владимир, и никто не мог его победить, и они отправили Цыганского короля, отправили ему «пушечное мясо». Я видел его бои, там было «пушечное мясо». И я, молодой боксер, ушел с ринга со всеми поясами, и я делал это снова, снова и снова.

— Ты думаешь, что уничтожишь Александра?

— Да, — заявил Фьюри в интервью Box Nation.