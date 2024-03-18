Тим Цзю раскрыл, кого считает легендами бокса: «Мы и рядом не стоим»
Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю рассказал, кого считает настоящими легендами бокса.
Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю рассказал, кого считает настоящими легендами бокса.
Несколько дней назад Цзю назвал современное поколение боксеров «кучкой ссыкунов» за их редкие выходы на ринг на профессиональные бои.
— Ты не думаешь, что Эррол Спенс или Терренс Кроуфорд могут считаться легендами бокса?
— Ну, в определенной степени. Спенс не дерется уж очень часто. Легенды — это Рой Джонс, Шугар Рэй Леонард, Томми Хирнс. Сейчас мы живем в другую эру, мы и рядом не стоим с этими ребятами, — заявил Цзю в интервью Fight Hype.
30 марта Тим Цзю проведет бой против американца Кита Турмана на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).