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00:27 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю раскрыл, кого считает легендами бокса: «Мы и рядом не стоим»

Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю рассказал, кого считает настоящими легендами бокса.

Несколько дней назад Цзю назвал современное поколение боксеров «кучкой ссыкунов» за их редкие выходы на ринг на профессиональные бои.

— Ты не думаешь, что Эррол Спенс или Терренс Кроуфорд могут считаться легендами бокса?

— Ну, в определенной степени. Спенс не дерется уж очень часто. Легенды — это Рой Джонс, Шугар Рэй Леонард, Томми Хирнс. Сейчас мы живем в другую эру, мы и рядом не стоим с этими ребятами, — заявил Цзю в интервью Fight Hype.

30 марта Тим Цзю проведет бой против американца Кита Турмана на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

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