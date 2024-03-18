Ковингтон боится за жизнь Майка Тайсона в бою с Джейком Полом: «Сердечный приступ или кровоизлияние в мозг»
Американский боец UFC Колби Ковингтон отреагировал на объявление боксерского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.
Американский боец UFC Колби Ковингтон отреагировал на объявление боксерского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.
57-летний Тайсон и 27-летний Пол померяются силами в Арлингтоне (США) 20 июля.
"Мне совсем не нравится все это. Майк до сих пор выглядит как супермен, но ему 58 лет! Он не должен больше драться. Я думаю, это небезопасно в таком возрасте. Можно получить сердечный приступ или кровоизлияние в мозг. Я надеюсь, что Майк уйдет с ринга живой и здоровый.
Джейку 20 с чем-то лет, и он принимают всю химию, известную человечеству. Я думаю, Пол нокаутирует Тайсона в первые две минуты. Если не захочет превращать это фрик-шоу в подобие настоящего соревнования", — заявил Ковингтон в интервью The SOSCAST.