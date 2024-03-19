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00:17 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю проведет титульный бой WBO против Себастьяна Фундоры; Кит Турман выбыл из-за травмы

Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю не проведет бой против американца Кита Турмана, сообщает журналист Майк Коппинджер.

По данным источника, Турман получил травму бицепса и выбыл из поединка.

Вместо этого Цзю проведет защиту титула чемпиона мира WBO в первом среднем весе против американца Себастьяна Фундоры. Бой пройдет в Лас-Вегасе (США) 30 марта.

Тим Цзю провел 24 поединка в профессиональном боксе и одержал 24 победы. На счету Фундоры 20 выигрышей в 22 боях.

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