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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал возможный гонорар бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона за бой с блогером Джейком Полом. Его слова приводит Give me Sport со ссылкой на подкаст с Камару Усманом.

Источник: AP 2023

Спортсмен заявил, что Тайсон должен заработать около 20 миллионов долларов. «Я уважаю Майка, но ведь ему вот-вот исполнится 58 лет», — подчеркнул он.

О проведении поединка между Тайсоном и Полом стало известно 7 марта. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. Единственное поражение он потерпел от британца Томми Фьюри. В последнем поединке, который прошел по правилам бокса, блогер победил Райана Бурланда техническим нокаутом.

В 2020 году Тайсон выходил на ринг против соотечественника Роя Джонса. Выставочный бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году в последнем профессиональном поединке он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.

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