В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас

Источник: LHC

Ранее бывший член национальной команды Ангелина Лукас рассказала о том, что места в сборной Казахстана распределяются несправедливо, и обвинила главного тренера в предвзятости. Однако Сафиуллин считает, что спортивный принцип не нарушался.

«Лукас спрашивает, по какому принципу Шекербекова поехала на чемпионат мира или на Азиатские игры. В прошлом году у нас проводился отбор на республиканской Спартакиаде, где Жайна в 54 килограммах заняла первое место и выиграла право представлять страну на Азиатских играх. Ангелина принимала участие в этой весовой категории, но проиграла свой бой (Балаусе Муздиман — прим.). Поэтому она не могла рассматриваться на участие в Азиатских играх», — рассказал специалист в интервью Tengri Sport.

— С тех пор уже прошла неудачная квалификация на Олимпийские игры. Вы заявляли, что для второго квалификационного турнира отбор будет осуществлен заново. Возможно ли, что в нем примет участие Лукас и другие спортсменки, которые покинули сборную?

«Нет, мы их не можем пригласить. Почему? Потому что они не тренировались в нашей сборной, не проходили тренировочный сбор, не получали тех нагрузок, которые нужны для качественного выступления на больших стартах.



Они не участвовали в соревнованиях подготовительных. Каждый спортсмен до большого старта проводит ряд турниров, где он набирает соревновательную нагрузку.



Мы проведем спарринги в пяти весовых категориях (кроме 57 килограммов — там лицензия уже добыта — прим.) 21—22 апреля . Жайна Шекербекова будет проводить спарринг с финалисткой Спартакиады Анель Сакыш», — заявил Шамиль Сафиуллин.

— Во всех остальных весовых категориях тоже будут боксировать первый номер команды со вторым или конкуренция будет больше?

«В основном да, будут первые и вторые номера боксировать», — ответил специалист.