Нганну — о поражении от Джошуа: «Я ни о чем не жалею»

«Я провел свой лучший тренировочный лагерь. Я был в лучшей форме. Я ничего бы не изменил. Все прошло отлично, кроме самого боя.



Я ни о чем не жалею. После поражения легко сказать, что я сделал все неправильно. Но это не так — на тренировках все было хорошо. Даже измененная стойка — в ней я лучшей защищаюсь. Во время спаррингов я никогда не пропускал подобных ударов.



Меня не беспокоит, что скажут люди. Это никак не скажется на мне. Они все равно что-то скажут, так что какая разница», — сказал Нганну в интервью MMA Hour.