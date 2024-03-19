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13:35 (мск), источник: Sport24

Нганну — о поражении от Джошуа: «Я ни о чем не жалею»

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал о том, какие выводы он сделал из своего поражения от Энтони Джошуа.

Нганну — о поражении от Джошуа: «Я ни о чем не жалею» | Источник: Sport24

«Я провел свой лучший тренировочный лагерь. Я был в лучшей форме. Я ничего бы не изменил. Все прошло отлично, кроме самого боя.

Я ни о чем не жалею. После поражения легко сказать, что я сделал все неправильно. Но это не так — на тренировках все было хорошо. Даже измененная стойка — в ней я лучшей защищаюсь. Во время спаррингов я никогда не пропускал подобных ударов.

Меня не беспокоит, что скажут люди. Это никак не скажется на мне. Они все равно что-то скажут, так что какая разница», — сказал Нганну в интервью MMA Hour.

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