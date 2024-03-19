Александр Емельяненко заявил, что берет пример с Майка Тайсона

«Есть травмы, которые меня беспокоят, но они совместимы с жизнью. Возьмите Майка Тайсона, он сейчас фору даст любому молодому, Эвандера Холифилда, Джорджа Формана… Что вы списываете нас раньше времени?! Я только начал выступать — еще буду побеждать», — сказал Емельяненко.