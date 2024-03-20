Появились новые подробности по скандальному делу Шуменова. Он находится в розыске

Источник: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В июле прошлого года именитый боксер избил мужчину с ребенком на руках на фуд-корте одного из крупных ТРЦ Астаны, а затем был объявлен в международный розыск.

«Он находится в розыске. Поверьте мне, мы проводим все оперативно-розыскные мероприятия, чтобы его вернуть. Будем стараться вернуть его в ближайшем будущем», — заявил министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах мажилиса.

Ранее МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье — «Хулиганство». Полицейских, причастных к делу Шуменова, освободили от занимаемых должностей.

Со своей стороны Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали.