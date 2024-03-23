Российские боксеры сдают кровь для пострадавших во время теракта
По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.
По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские боксеры находятся в донорских центрах, чтобы сдать кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом ТАСС заявили в Федерации бокса России.
«Наши спортсмены уже с раннего утра находятся в пунктах сдачи крови и донорских центрах, — сказал собеседник агентства. — В их числе Григорий Дрозд, Софья Очигава, Елена Савельева. Мы убеждены, что сейчас нужно объединиться для взаимной поддержки».
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.