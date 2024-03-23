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11:59 (мск), источник: ТАСС

Российские боксеры сдают кровь для пострадавших во время теракта

По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские боксеры находятся в донорских центрах, чтобы сдать кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом ТАСС заявили в Федерации бокса России.

«Наши спортсмены уже с раннего утра находятся в пунктах сдачи крови и донорских центрах, — сказал собеседник агентства. — В их числе Григорий Дрозд, Софья Очигава, Елена Савельева. Мы убеждены, что сейчас нужно объединиться для взаимной поддержки».

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

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