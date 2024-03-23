Российские боксеры сдают кровь для пострадавших во время теракта

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские боксеры находятся в донорских центрах, чтобы сдать кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом ТАСС заявили в Федерации бокса России.

«Наши спортсмены уже с раннего утра находятся в пунктах сдачи крови и донорских центрах, — сказал собеседник агентства. — В их числе Григорий Дрозд, Софья Очигава, Елена Савельева. Мы убеждены, что сейчас нужно объединиться для взаимной поддержки».