Казахстан? Определен лучший боксер международного турнира в Баку
Стал известен лучший боксер международного турнира «Великий шелковый путь», который прошел в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.
Стал известен лучший боксер международного турнира «Великий шелковый путь», который прошел в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.
Этого звания удостоился хозяин ринга Шамиль Аскеров. В финале турнира в весовой категории до 57 килограммов он дрался с Худойназаром Файзовым из Узбекистана. После первого раунда соперник отказался от продолжения, поэтому золото досталось азербайджанскому боксеру.
Добавим, что Казахстана на этом турнире был представлен в 11 весовых категориях, кроме вышеуказанной. По итогам соревнований казахстанские боксеры завоевали семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.
В общекомандном медальном зачете Казахстан занял третье место. Лидером турнира стала сборная Узбекистана — пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми стали хозяева турнира — в активе Азербайджана три золотые и три серебряные медали.