Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге после восьмой победы

Источник: Соцсети

Самая сексуальная боксерша Казахстана, представленная во втором легчайшем весе выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд).

В этом бою Лукас единогласным решением судей одолела представительницу Таиланда Тханьярат Джаиклом (6−1, 6 КО). Для ее соперницы это поражение стало первым в профи.

После этого боя Лукас поднялась на одну строчку и теперь занимает 23-е место.