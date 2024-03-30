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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге после восьмой победы

Стало известно место казахстанской боксерши Ангелины Лукас (8−1, 4 КО) в рейтинге по версии сайта Boxrec, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Самая сексуальная боксерша Казахстана, представленная во втором легчайшем весе выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд).

В этом бою Лукас единогласным решением судей одолела представительницу Таиланда Тханьярат Джаиклом (6−1, 6 КО). Для ее соперницы это поражение стало первым в профи.

После этого боя Лукас поднялась на одну строчку и теперь занимает 23-е место.

На счету казахстанки восемь побед (четыре досрочные) и одно поражение в профи.

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