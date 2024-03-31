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09:42 (мск), источник: РБК

Сын Цзю в бою за два чемпионских титула проиграл впервые в карьере

Тим Цзю в Лас-Вегасе потерпел поражение от Себастьяна Фундоры. Американец отобрал у Цзю чемпионский пояс WBO в первом среднем весе и завоевал вакантный титул WBC в этой весовой категории.

Источник: AP 2023

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, уступил американцу Себастьяну Фундоре в поединке, который состоялся в Лас-Вегасе.

Бой продолжался 12 раундов, Цзю проиграл раздельным решением судей.

Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Фундора также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.

Цзю провел вторую защиту титула WBO. 30 сентября 2023 года он без боя стал обладателем титула после того, как Джермелл Чарло вместо защиты пояса решил устроить поединок с Саулем Альваресом. В октябре Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей.

29-летний Цзю в 25-м бою на профессиональном ринге потерпел первое поражение в карьере.

У 26-летнего Фундоры теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья. Изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако тот был вынужден сняться по причине травмы, Фундора его заменил за 12 дней до поединка.

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