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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Характер есть, но с величием придется подождать. Тим Цзю больше не чемпион мира

Теперь сыну Кости будет не до Кроуфорда.

Источник: AP 2023

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе прошёл большой боксёрский вечер, организованный промоутерской компанией РВС совместно с Amazon. В главном событии вечера Тимофей Цзю пытался объединить пояса чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC.

Соперником Тимофея стал долговязый американец Себастьян Фундора, вышедший на этот бой на коротком уведомлении. Несмотря на то что пришлось менять подготовку и подстраиваться к столь необычному оппоненту с точки зрения антропометрии, Цзю начал очень уверенно и довольно легко разбирал Фундору.

Тимофей работал очень зряче, видел все атаки Себастьяна, читал их и постоянно отвечал за счёт колоссального преимущества в скорости — Фундора банально не успевал реагировать и пропускал. Всё изменил момент, который появился, по сути, из ничего. Просто Тим поднырнул и напоролся на локоть соперника, который открыл чемпиону очень глубокое рассечение.

Источник: AP 2023

Вся уверенность Цзю почти мгновенно улетучилась. Он стал осторожничать, не видел ударов, летящих с левой стороны, из-за непрекращающегося кровотечения и многое позволял Фундоре, который воспрял духом. Тут ещё стоит отметить откровенно плохую работу катмена Цзю, который до конца боя так и не справился с рассечением.

Буквально каждый раунд начинался с того, что ещё до соприкосновения с соперником у Тимофея начинала сочиться кровь. Кроме того, Фундора грамотно подстроился, «пересел» на джеб и грамотно довёл дело до победы.

После боя Тим был сдержан и корректен: «Отдаю должное сопернику, который сегодня победил. Послушайте, это бокс, часть спорта, такое случается. Он новый король нашего дивизиона. Мы вернёмся. Я всё равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться. Я готов драться с любым соперником, когда угодно. Готов ещё раз подраться с Фундорой».

А вот до боя с Себастьяном Цзю, хоть и старался не заглядывать за спину сопернику, но эти слова соседствовали с другими важными высказываниями.

«Я наслаждаюсь самим процессом получения популярности. США — это ещё одна страна, которую я хочу завоевать. И мне нравится эта идея. Я становлюсь всё популярнее, люди начинают следить за мной, больше поддерживают. Это часть бокса, часть спортивного путешествия. Для меня поединок с Фундорой — это первая возможность завоевать величие. Возможность сделать то, что никто другой не сделал бы — спасти шоу», — говорил Тимофей.

Источник: AP 2023

А параллельно сын Кости Цзю нацеливался на бой с «рыбой покрупнее» — Теренсом Кроуфордом или Эрролом Спенсом. Эти высказывания сопровождали Тима на протяжении всей недели боя, и, возможно, это так или иначе оказало влияние на моральное состояние Цзю. Всё же не каждый день выпадает шанс сразиться с первым номером P4P.

Шагнуть к звёздам и на путь к величию не получилось, да и США Похитителю душ пока покорить не удалось. Теперь у Цзю нет ничего, чем он может заинтересовать боксёров топового уровня. Тим, безусловно, показал характер, силу воли и сделал всё, чтобы сломить даже обстоятельства. Но не получилось.

Теперь самое время сделать шаг назад и снова вернуться на победную тропу. Судя по всему, возможность такая будет. Менеджер Цзю отмечал, что в контракте на бой с Фундорой был пункт о реванше. Тимофею стоит задуматься о втором бое с Себастьяном, отложить грёзы о поединке с Кроуфордом или Спенсом и вернуться сильнее. Возможно, с другим катменом.

Яхья Гасанов

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