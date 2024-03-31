Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

Цзю отдал должное сопернику — американцу Себастьяну Фундоре — и назвал его новым королем дивизиона. «Это бокс, часть спорта, такое случается. Я все равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться — готов встретиться с любым соперником, когда угодно», — заявил австралиец, добавив, что согласен на реванш.

Бой Цзю и Фундоры прошел в ночь на 31 марта и продлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).