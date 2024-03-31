Константин Цзю: Рассечение повлияло на исход боя Тима Цзю с Себастьяном Фундорой
Тим Цзю проиграл американскому боксеру раздельным решением судей.
Тим Цзю проиграл американскому боксеру раздельным решением судей.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Рассечение, полученное боксером Тимом Цзю по ходу боя против американца Себастьяна Фундоры, значительно повлияло на исход поединка. Такое мнение ТАСС высказал отец Тима Цзю бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
Тим Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
«Он [Тим Цзю] не проиграл бой, но и не выиграл, — сказал Цзю. — Надеюсь, что будет проведена работа, чтобы понять, почему так случилось. Рассечение повлияло на ход боя очень сильно, он ничего не видел».
«Сопернику нужно отдать должное, он грамотно воспользовался моментом. Мы вернемся сильнее», — добавил собеседник агентства.
29-летний Тим Цзю потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 24 победах (17 нокаутом). Первоначально он должен был встретиться с американцем Китом Турманом, но тот получил травму и за две недели до боя был заменен на Фундору.