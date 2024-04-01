В сборной Казахстана по боксу уволили тренера: подробности

С 2020 года и по настоящее время является старшим тренером молодежной сборной по женскому боксу. Под его руководством на Чемпионате мира по боксу среди молодежи в 2021 году наши девчонки завоевали два серебра, три бронзы. Также в 2022 году на Чемпионате мира среди молодежи завоевано было уже две золотых, две серебряных и три бронзовых медалей, а также в 2023 году состоялись два важных мероприятия по боксу — чемпионат Азии среди молодежи и юниоров, который прошел в городе Астана, где наша команда завоевала 8 золотых, четыре серебряных, девять бронзовых медалей и чемпионат мира среди юниоров, которых проходил в Армении, где сборная Казахстана среди девушек принесла в копилку страны три золотых и пять бронзовых медалей", — гласит сообщение КФБ.