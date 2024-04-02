Страшная смерть отца, бои с Усиком: факты о Бетербиеве, которые вы не знали

Источник: Соцсети

Корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает о малоизвестных фактах из жизни наших спортсменов. Начинаем с 39-летнего Бетербиева, чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Остался без отца в 16 лет

Боксер не скрывает: поначалу его отец был против того, чтобы сын погружался в мир спорта, и выступал за образование. Однако бронза на юниорском чемпионате мира заставила главу семьи сменить гнев на милость… И испытать истинную гордость за сына!

Жаль, что свидетелем взрослых успехов сына Бетербиев-старший так и не стал. Работая водителем маршрутки, отец спортсмена попал в жуткое ДТП — врачи пытались спасти пострадавшего, но смерть в тот день оказалась сильнее.

«Пришел человек, назвал имя отца: “Такой здесь живет? Он в больнице, попал в аварию”. Мы сразу кинулись туда. Отец боролся за жизнь до половины восьмого вечера. Ему ампутировали ногу. Умер от потери крови. Помню, я эту ногу, обмотанную в целлофан, нес в машину, чтоб отвезти домой. Отец в тот момент еще был живой. Его оперировали, пытались спасти. Ампутация не помогла». (СЭ).

Источник: Соцсети

Ужас спарринг-партнеров

Двадцать боев на профессиональном уровне — двадцать побед нокаутами. Безупречный рекорд, ради которого Бетербиев прошел сотни спарринг-сессий. И многие такому опыту взаимодействия с чемпионом были не рады: как рассказывал ESPN тренер спортсмена Джон Скалли, в зале были парни, которые «буквально считали дни до возвращения домой». Спарринг-партнеры нуждались в деньгах, но за это им приходилось «поглощать эту власть».

Спортсмены жаловались тренеру, что Бетербиев заставлял их «задыхаться в ринге». Артур «будто высасывал весь воздух из комнаты», а остальным приходилось оставаться там и боксировать с ним без кислорода.

Трижды (!) дрался с Александром Усиком

…но в любителях. Впервые непобежденные встретились в 2007-м на товарищеской командной встрече России и Украины в Калининграде — победа досталась Артуру (12:10). Но затем у отечественного спортсмена были два поражения решениями. Сам Артур признавался, что в проигранных четвертьфиналах на чемпионате мира 2011 года в Баку и на Олимпиаде-2012 в Лондоне (победной для Усика) его засудили: в обеих встречах Бетербиев «пробивал» Усику корпус, однако один и тот же рефери вместо нокдауна фиксировал запрещенные удары в спину.

А выяснить отношения с украинцем уже в профессиональном боксе россиянину не дали промоутеры.

«Если бы мне в то время сказали, что Усик войдет в историю как один из величайших, я бы не поверил. Но чисто со спортивной точки зрения есть боксеры, которые мне нравятся. Он добился в спорте больших результатов, это стоит уважать. Я никакими словами не хочу умалять его заслуги. Трудился — добился».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240985&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конфликт с Сергеем Ковалевым

Как и с Усиком, дорожки Бетербиева и именитого соотечественника пересекались в любителях, на победном для Артура чемпионате России 2007 года. В Якутске он встречался с Ковалевым в полуфинале и в непростом бою добыл победу раздельным решением. Бетербиев долго пытался подраться с Сергеем в профи и даже грозился победить во второй раз. «Крашер», в свою очередь, то поражение на национальном первенстве не признал и жестко высказался о спаррингах с нынешним обладателем поясов («у Битера голова до зада отлетала»).

Отличная затравка для реванша! Которого, к сожалению, мы так и не увидели.

«Когда Сергей был чемпионом, он позволял себе нелестно высказываться. Наверное, у него хорошее настроение было, не сдержался. Мы же понимаем, что боксеры такие и так делают, и мы должны делать скидку на это. Вот и я чуть сделал скидку. Конечно, я все это помню, я не забыл это. Но у меня в первую очередь стоит спортивная составляющая. Когда у него был чемпионский пояс, он мне был реально интересен. Тут все в совокупности. А сейчас у него нет титула, и я не вижу смысла в том, чтобы драться с ним».

Многодетный отец

Несмотря на то, что боксер часто приезжает в Россию (Бетербиев, почетный гражданин города Грозного, тепло общается с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым), его семья и мама живут в канадском Монреале.

«Для кого-то это мечта и шанс на миллион, но я очень не хотел уезжать. То ли смерть отца так повлияла на меня, то ли еще что-то… Но мысль о том, что мне нужно покинуть дом, бросить маму, приводила меня в ужас. И я готов был отказаться, что, конечно, поставило бы крест на моей карьере. Мама всегда меня поддерживала, она знала, как бокс важен для меня, что он может стать моей жизнью, и уговорила меня поехать».

Спортсмен не любит распространяться о личной жизни, а соцсети, по большей части, посвящены боксу и околоспортивным событиям. Впрочем, известно, что Бетербиев женат и воспитывает двух сыновей (Ахмат и Акрами) и двух дочерей (Амира и София). Дети ходят в русскую школу, где французский язык у них основной, вторым идет английский.

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К слову, Бетербиев не раз признавался, что оказался за океаном только ради продолжения спортивной карьеры. Себя он считает россиянином, и, скорее всего, после ухода из спорта вернется на родину.