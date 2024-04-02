Стал известен следующий соперник Никиты Цзю

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Бой состоится 24 апреля на турнире в Сиднее.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл восемь боёв, одержав победы в каждом из них.

У Креати также восемь побед за всю карьеру, но при этом есть одно поражение.