Промоутер американского боксера пообещал дать реванш Тиму Цзю

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю потерпел первое поражение в карьере и не смог во второй раз защитить титул по версии WBO в первом среднем весе и взять вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC).

«Мы так спешили все организовать, что пожимали руки чаще, нежели подписывали бумаги. Время работало против нас. Но хочу, чтобы все знали — я человек чести. Рукопожатие с нами стоит золота. Тим Цзю, выходи, как будешь готов. Ринг ждет. Мое слово равнозначно подписанному контракту. Бой-реванш будет готов, когда будешь ты», — цитирует Левковича Aus-Boxing со ссылкой на The Boxing Voice.

После поражения Цзю заявил, что планирует вернуться за чемпионскими поясами. Ранее WBO назначила Фундоре защиту чемпиона против его соотечественника Теренса Кроуфорда и велела начать переговоры о поединке. Стороны должны достичь договоренности до 25 апреля, иначе начнутся промоутерские торги. Если в течение 180 дней после боя с Цзю Фундора не согласится на поединок против Кроуфорда, ему будут грозить санкции WBO.