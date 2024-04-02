Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
СКА-Хабаровск
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Футбол. Кубок России
20:00
Химки
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Бернли
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.04
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.04
Нью-Джерси
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
3.04
Айлендерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
3.04
Миннесота
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.04
Нэшвилл
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Все события
14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промоутер американского боксера пообещал дать реванш Тиму Цзю

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американский боксер Себастьян Фундора будет готов дать реванш австралийцу Тиму Цзю, заявил промоутер новоиспеченного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе Сэмпсон Левкович.

Источник: AP 2023

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю потерпел первое поражение в карьере и не смог во второй раз защитить титул по версии WBO в первом среднем весе и взять вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC).

«Мы так спешили все организовать, что пожимали руки чаще, нежели подписывали бумаги. Время работало против нас. Но хочу, чтобы все знали — я человек чести. Рукопожатие с нами стоит золота. Тим Цзю, выходи, как будешь готов. Ринг ждет. Мое слово равнозначно подписанному контракту. Бой-реванш будет готов, когда будешь ты», — цитирует Левковича Aus-Boxing со ссылкой на The Boxing Voice.

После поражения Цзю заявил, что планирует вернуться за чемпионскими поясами. Ранее WBO назначила Фундоре защиту чемпиона против его соотечественника Теренса Кроуфорда и велела начать переговоры о поединке. Стороны должны достичь договоренности до 25 апреля, иначе начнутся промоутерские торги. Если в течение 180 дней после боя с Цзю Фундора не согласится на поединок против Кроуфорда, ему будут грозить санкции WBO.

На профессиональном ринге 29-летний Цзю одержал 24 победы в 25 поединках. На счету 26-летнего Фундоры 21 победа, поражение и ничья.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Встреча с Путиным, КВН и кастинги: новая жизнь Валиевой после суда
Вратарь сборной России объяснил, почему перестал общаться с украинцем
Названа причина медийной активности Дзюбы
ЦСКА выгнал Федотова из клуба. И ради этого ссорились со всем миром?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь