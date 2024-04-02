Как казахстанский боксер проделал путь от курьера до олимпийца

«Ертуган вырос без отца. Мама работает на рынке. Вы бы видели, на какой машине мы ехали из Алматы в Кунаев в гости к родне. “Мерседес”, который видел перестройку, лихие 90-е, триумф боксеров в Сиднее и многое другое. Но старый “Мерседес” оказался лишь афишей к непростой жизни боксера. Оказывается, он бросал свой вид спорта. Проиграв на чемпионате Казахстана и вылетев с заработной ставки, только создавший свою семью Ертуган пошел работать в курьеры. Да, он развозил еду по мегаполису на велосипеде, пока его случайно не увидел личный тренер братьев Оралбай Аскар Еркебаев. Он и сказал перспективному спортсмену вновь вернуться в зал», — рассказал журналист Аян Толеген в своем телеграм-канале.