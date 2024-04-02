Фиаско, разоблачение и увольнение тренера. Что происходит в сборной Казахстана по боксу

Источник: Соцсети

Ранее пост главного тренера женской сборной покинул Шамиль Сафиуллин, который тренировал команду с сентября 2021 года. Его на этом посту сменил Елдос Сайдалин. Команда под руководством Сафиуллина не сумела завоевать ни одной лицензии на Олимпиаду в рамках отборочного турнира, который прошел в марте в Бусто-Арцисио (Италия). На данный момент в женской сборной Казахстана лишь Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) завоевала путевку на Олимпиаду-2024.

Одной из центральных фигур последних событий стала Лукас. Она покинула сборную Казахстана в 2021 году после скандала, в котором она заявила о нездоровой обстановке в команде и обвинила другую боксершу Назым Кызайбай в применении допинга.

В марте этого года после фиаско в отборе на Олимпиаду Лукас выступила с разоблачениями сборной Казахстана.

В конце марта был объявлен расширенный список кандидаток на спарринг-матчи в Астане (8−10 апреля), по итогам которых будут отобраны спортсменки для участия в Мировом отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд). Он пройдет с 23 мая по 3 июня. Лукас была включена в этот список, но она отказалась от участия, так объяснив свое решение: