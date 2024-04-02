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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Фиаско, разоблачение и увольнение тренера. Что происходит в сборной Казахстана по боксу

Одна из самых узнаваемых и красивых боксерш Казахстана Ангелина Лукас отказалась от приглашения в сборную Казахстана и возможности побороться за Олимпийскую лицензию. Корреспондент Vesti.kz рассказывает всю историю взаимоотношений спортсменки с национальной командой.

Источник: Соцсети

Ранее пост главного тренера женской сборной покинул Шамиль Сафиуллин, который тренировал команду с сентября 2021 года. Его на этом посту сменил Елдос Сайдалин. Команда под руководством Сафиуллина не сумела завоевать ни одной лицензии на Олимпиаду в рамках отборочного турнира, который прошел в марте в Бусто-Арцисио (Италия). На данный момент в женской сборной Казахстана лишь Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) завоевала путевку на Олимпиаду-2024.

Одной из центральных фигур последних событий стала Лукас. Она покинула сборную Казахстана в 2021 году после скандала, в котором она заявила о нездоровой обстановке в команде и обвинила другую боксершу Назым Кызайбай в применении допинга.

В марте этого года после фиаско в отборе на Олимпиаду Лукас выступила с разоблачениями сборной Казахстана.

В конце марта был объявлен расширенный список кандидаток на спарринг-матчи в Астане (8−10 апреля), по итогам которых будут отобраны спортсменки для участия в Мировом отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд). Он пройдет с 23 мая по 3 июня. Лукас была включена в этот список, но она отказалась от участия, так объяснив свое решение:

«Чемпионка мира в профессиональном боксе Ангелина Лукас и ее команда благодарит Олимпийский комитет и федерацию бокса за поддержку и приглашение на спарринги, но в связи с плотным графиком в профессиональном боксе и с санкционированным и подписанным контрактом на бой к 25 апреля за титул чемпионки мира, не сможет принять участие. Заметны перемены в КФБ с приходом нового руководства, желаем плодотворной работы!», — сказала Лукас.

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