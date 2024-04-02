Чемпион мира из Казахстана узнал дату следующего боя
Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.
«Бекзад Нурдаулетов проведет свой следующий поединок 27-го апреля на турнире IBA Night of Champions в Алматы. Бой запланирован на восемь раундов в весе до 80 килограммов. Скоро объявим соперника!», — сообщили сегодня в «Adal Promotions».
Напомним, Нурдаулетов (до 81 кг) стал чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге. В профи-бокс перешел в 2020 году, на данный момент его рекорд 6−0, в двух случаях он одержал победы нокаутом. Последний бой Нурдаулетов провел в октябре 2022 года.