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22:43 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из Казахстана узнал дату следующего боя

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

Источник: Olympic.kz

«Бекзад Нурдаулетов проведет свой следующий поединок 27-го апреля на турнире IBA Night of Champions в Алматы. Бой запланирован на восемь раундов в весе до 80 килограммов. Скоро объявим соперника!», — сообщили сегодня в «Adal Promotions».

Напомним, Нурдаулетов (до 81 кг) стал чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге. В профи-бокс перешел в 2020 году, на данный момент его рекорд 6−0, в двух случаях он одержал победы нокаутом. Последний бой Нурдаулетов провел в октябре 2022 года.

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