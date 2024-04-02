Чемпион мира из Казахстана узнал дату следующего боя

«Бекзад Нурдаулетов проведет свой следующий поединок 27-го апреля на турнире IBA Night of Champions в Алматы. Бой запланирован на восемь раундов в весе до 80 килограммов. Скоро объявим соперника!», — сообщили сегодня в «Adal Promotions».

Напомним, Нурдаулетов (до 81 кг) стал чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге. В профи-бокс перешел в 2020 году, на данный момент его рекорд 6−0, в двух случаях он одержал победы нокаутом. Последний бой Нурдаулетов провел в октябре 2022 года.