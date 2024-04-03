Чемпионка Казахстана по боксу официально стала гражданкой другой страны
Чемпионка Казахстана по боксу Владислава Кухта официально стала гражданкой Венгрии, сообщают Vesti.kz. Спортсменка объявила об этом в своих соцсетях.
Чемпионка Казахстана по боксу Владислава Кухта официально стала гражданкой Венгрии, сообщают Vesti.kz. Спортсменка объявила об этом в своих соцсетях.
«Официально — гражданка Венгрии! А это значит, что теперь я могу представлять Венгрию на международных соревнованиях. Я благодарю правительство Венгрии и свой клуб Halker-Kiraly Team, которые поверили в меня и дают шанс воплотить свою Олимпийскую мечту в реальность! Честно, чувства очень смешанные. Это огромный шаг для меня. Одновременно и радостно, и грустно. Казахстан всегда остается для меня Родиной, которую я люблю всем сердцем! Я не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем, но буду стараться делать всё, что от меня зависит! Сегодняшний день приблизил мою цель еще на шаг!», — написала она в своих соцсетях.
Федерация бокса Венгрии еще в 2022 году сделала предложение Владиславе и ее тренеру Акзаму Барлыбаеву, однако тогда они отказались — Кухта и ее наставник надеялись закрепиться в сборной Казахстана.
Кухта уже успела выступить на чемпионате Венгрии, где заняла первое место.
Она становилась чемпионкой Казахстана среди взрослых в весе до 57 килограммов в 2020 и 2022 годах, а также завоевала серебряную медаль чемпионата Азии-2021. На юниорском уровне девушка выигрывала бронзовую медаль чемпионата мира в 2015 году.