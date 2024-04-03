В Федерации бокса России отреагировали на слова Баха
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в службу политического сыска.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в службу политического сыска.
Ранее глава МОК Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом признался, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их участия в грядущей Олимпиаде в Париже.
«Так называемые откровения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не стали для нас неожиданностью или сенсацией. МОК давно стал политической структурой, которая, очевидно, в угоду антироссийским настроениям ведет работу по максимальному отсечению российских спортсменов от мировой арены. И это прямая дискриминация по национальному признаку. Некогда ведущая спортивная организация превратилась еще и в службу политического сыска, которая занимается мониторингом высказываний спортсменов. На мой взгляд, это уже зашло слишком далеко. И это еще раз подтверждает правильность нашей позиции относительно выступления на международных соревнованиях. Российские боксеры выступают только с флагом и гимном страны», — говорится в заявлении Кириенко.
«Вся боксерская семья была и остается единой в своих решениях. Мы поддерживаем линию главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, который фактически вывел организацию из кризиса после многолетних проблем. Мы убеждены, что мировой бокс идет верным путем и только сплоченность боксерской семьи может дать положительную динамику и результат», — добавила Кириенко.
МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».