В Федерации бокса России отреагировали на слова Баха

Ранее глава МОК Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом признался, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их участия в грядущей Олимпиаде в Париже.

«Так называемые откровения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не стали для нас неожиданностью или сенсацией. МОК давно стал политической структурой, которая, очевидно, в угоду антироссийским настроениям ведет работу по максимальному отсечению российских спортсменов от мировой арены. И это прямая дискриминация по национальному признаку. Некогда ведущая спортивная организация превратилась еще и в службу политического сыска, которая занимается мониторингом высказываний спортсменов. На мой взгляд, это уже зашло слишком далеко. И это еще раз подтверждает правильность нашей позиции относительно выступления на международных соревнованиях. Российские боксеры выступают только с флагом и гимном страны», — говорится в заявлении Кириенко.

«Вся боксерская семья была и остается единой в своих решениях. Мы поддерживаем линию главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, который фактически вывел организацию из кризиса после многолетних проблем. Мы убеждены, что мировой бокс идет верным путем и только сплоченность боксерской семьи может дать положительную динамику и результат», — добавила Кириенко.