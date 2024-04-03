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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Валуев прокомментировал поражение Цзю от Фундоры

Бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев прокомментировал поражение австралийца Тима Цзю в бою с американцем Себастьяном Фундорой.

Валуев прокомментировал поражение Цзю от Фундоры | Источник: РИА "Новости"

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112−116, 115−113, 116−112).

«Как жаль. Действительно, по-моему, многое кроется в рассечении. Желаю Тиму восстановить силы и доказать, что он лучший», — написал Валуев в своём телеграм-канале.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Единственное поражение потерпел в апреле прошлого года, уступив нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

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