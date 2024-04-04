Назван боксер, который превзойдет Махмуда Сабырхана

«Я думаю, что Торехан в итоге окажется лучше своего старшего брата по нескольким причинам. Он более ответственен в обороне, чем Махмуд, чья работа ногами и постоянные передвижения часто приводят к тому, что он оказывается в тупике с разбитой базой. Можно сказать, что у Торехана есть и злая жилка, но он не такой безрассудный, как его брат. Мне нравится, как Торехан двигается телом и наносит встречные удары, а еще у него отличная физика. В весе 67 килограммов он также выглядит физически сильным — посмотрим, продолжит ли он выступать в полусреднем весе и развиваться физически», — написал О’Хиггинс в соцсетях.