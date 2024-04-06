Рой Джонс назвал трёх лучших действующих боксёров мира

«Кроуфорд сейчас лучший вне зависимости от весовой категории, но Наоя Иноуэ находится у него за спиной. Кроуфорд доминировал последние десять лет, и никто не приблизился к нему. Единственная причина, почему он не возглавил рейтинг pound-for-pound раньше, заключается в том, что никто не дал ему такой возможности.



Кто ещё? Стоит сказать о Дмитрии Биволе. Парень давно при деле и выполняет свою работу. Он доказал, что способен победить любого и если он справится с Артуром Бетербиевым, то наденет корону», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Talk Sport Drive.