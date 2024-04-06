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6 апреля, источник: Чемпионат.com

Промоутер Фьюри оценил вероятность реванша с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, оценил вероятность организации второго поединка своего подопечного с чемпионом WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

Промоутер Фьюри оценил вероятность реванша с Усиком | Источник: Чемпионат.com

«18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Фьюри и Александра Усика. У проигравшего будет право потребовать реванш, и он это сделает, потому что в этом бою замешаны огромные деньги. После этого, я уверен, мы договоримся о поединке с Джошуа, если Фьюри победит дважды, а Энтони продолжит выигрывать», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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