Промоутер Фьюри оценил вероятность реванша с Усиком

«18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Фьюри и Александра Усика. У проигравшего будет право потребовать реванш, и он это сделает, потому что в этом бою замешаны огромные деньги. После этого, я уверен, мы договоримся о поединке с Джошуа, если Фьюри победит дважды, а Энтони продолжит выигрывать», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.