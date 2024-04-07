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09:45 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

Бахрам Муртазалиев победил представителя Германии Джека Кулькая.

Источник: AP 2023

ТАСС, 7 апреля. Россиянин Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в германском Фалькензе, он выиграл у Джека Кулькая из Германии техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок складывался с переменным успехом. В первых раундах лучше смотрелся Муртазалиев, который был активнее и точнее соперника. К середине боя Кулькай перехватил инициативу и воспользовался физическим состоянием россиянина, который уже начал уставать. Но в дальнейшем сил уже не хватило представителю Германии. В 11-м раунде он пропустил несколько ударов и упал на настил ринга. Судья отсчитал 10 секунд и остановил поединок, несмотря на то что Кулькай успел встать. Бой был остановлен за 10 секунд до конца 11-го раунда.

31-летний Муртазалиев, проживающий в США, впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 22 победы (16 нокаутом). Россиянин работает с американской промоутерской компанией Top Rank и большинство боев провел в США. В 2019 году Муртазалиев завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF. Он должен был встретиться с американцем Джермеллом Чарло, но тот отказался от поединка и был лишен титула, и IBF назначила проведение боя за вакантный пояс чемпиона мира.

38-летний Кулькай не сумел стать чемпионом мира со второй попытки. В 2017 году он не сумел завоевать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уступив американцу Деметриусу Андраде решением судей. Ранее Кулькай владел титулами временного чемпиона мира WBA и Европы. Он потерпел 5-е поражение на профессиональном ринге при 33 победах (14 нокаутом). На любительском ринге представитель Германии становился чемпионом мира (2009) и серебряным призером чемпионата Европы (2008), участвовал в Олимпийских играх (2008).

На данный момент четыре россиянина владеют чемпионскими титулами по престижным версиям: помимо Муртазалиева, это Артур Бетербиев (пояса Всемирного боксерского совета, IBF и WBO, вес до 79,38 кг), Дмитрий Бивол (WBA, до 79,38 кг) и Евгений Тищенко (пояс WBA, до 101,6 кг).

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