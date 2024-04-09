IBA исключили из Ассоциации летних олимпийских международных федераций

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с россиянином Умаром Кремлевым исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). Соответствующее решение было принято во вторник на генеральной ассамблее ASOIF.

Основанием для решения послужило исключение IBA из олимпийского движения и тот факт, что она уже два олимпийских цикла не проводит отборочных соревнований к Играм, поскольку эту функцию на себя временно взял Международный олимпийский комитет (МОК).

IBA была лишена признания МОК летом прошлого года, это решение в начале апреля было поддержано Спортивным арбитражным судом. Исключение из олимпийского движения было мотивировано тем, что международная федерация за пять последних лет не смогла решить финансовые и управленческие проблемы, что в 2019 году стало основанием для приостановки ее членства в МОК.

Кремлев неоднократно обвинял руководство МОК в укрывательстве коррупционных преступлений бывшего главы IBA Чинг Куо Ву и в неуважительном отношении к спортсменам, приводя в пример рекомендацию лишить россиян и белорусов права выступать под национальным флагом.