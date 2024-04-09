Джаред Андерсон дал совет Тайсону Фьюри, как победить Александра Усика

«У Фьюри отличный тренер. Уверен, он правильно подготовит Тайсона к бою против Усика. И Александр — не самый быстрый боксер, так что разница в скорости не будет большой. Усик — техничный боксер, он постарается перебить Тайсона. Поэтому скажу Фьюри: злой боксер — не всегда лучший боксер. Мой совет Тайсону: тише едешь, дальше будешь. Не поднимай темп, спокойно забери победу», — заявил Андерсон в интервью Шону Зиттелю.