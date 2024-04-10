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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фьюри пообещал подарить все пояса шейху в случае победы над Усиком

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что подарит все пояса после победы над украинцем Александром Усиком Турки Аль аш-Шейху.

Источник: Reuters

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако был перенесен на 18 мая после того, как британец получил рассечение брови во время спарринга.

«Я пообещал (председателю главного управления развлечений Саудовской Аравии), его величеству Турки Аль аш-Шейху, что когда завоюю все пояса, то отдам их ему в качестве подарка», — сказал Фьюри на пресс-конференции, который по ходу пресс-конференции насчитал восемь потенциальных титулов в случае победы.

Фьюри 35 лет, он владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и не проигрывал в профессиональной карьере (34 победы и одна ничья).

На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Он является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

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