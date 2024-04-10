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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фьюри: прошу не называть Усика дерьмом, как Кличко, когда я у него выиграю

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Британец Тайсон Фьюри призвал общественность не называть украинца Александра Усика боксером низкого уровня после их очного поединка.

Источник: AP 2023

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако был перенесен на 18 мая после того, как британец получил рассечение брови во время спарринга.

«Я лучший и просто доказываю это. Для обоих боксеров это бизнес, ничего личного. Я не ненавижу его, он не ненавидит меня. У меня есть уважение к нему, к его титулам, он хороший боец. Передо мной сложный вызов, но я уверен в своих силах, уверен, что я его побью. Но, если я его побью, это не будет говорить о том, что он дерьмо. Про всех соперников, которых я победил, включая Владимира Кличко, Деонтея Уайлдера, после боя говорили, что они дерьмо. Прошу не называть Усика дерьмом после того, как я выиграю, потому что это не так», — сказал Усик на пресс-конференции.

Фьюри 35 лет, он владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и не проигрывал в профессиональной карьере (34 победы и одна ничья).

На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Он является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

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