Фьюри: прошу не называть Усика дерьмом, как Кличко, когда я у него выиграю

«Я лучший и просто доказываю это. Для обоих боксеров это бизнес, ничего личного. Я не ненавижу его, он не ненавидит меня. У меня есть уважение к нему, к его титулам, он хороший боец. Передо мной сложный вызов, но я уверен в своих силах, уверен, что я его побью. Но, если я его побью, это не будет говорить о том, что он дерьмо. Про всех соперников, которых я победил, включая Владимира Кличко, Деонтея Уайлдера, после боя говорили, что они дерьмо. Прошу не называть Усика дерьмом после того, как я выиграю, потому что это не так», — сказал Усик на пресс-конференции.